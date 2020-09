Calciomercato Milan – Il Diavolo ‘alza la fiamma’ per Florentino e Soumaré

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha evidenziato le difficoltà che ci sono nella trattativa tra Milan e Chelsea per il ritorno di Tiémoué Bakayoko in rossonero.

Bakayoko-Milan, quante difficoltà …

I negoziati, al momento, sono in stand-by, in quanto non c’è intesa sulla cifra per il riscatto definitivo del cartellino del calciatore nell’estate 2021 e neanche tra Bakayoko ed il Milan sull’ingaggio a partire dalla stagione 2021-2022.

Alternative Florentino e Soumaré

Motivo per cui il Diavolo ha ‘alzato la fiamma’ su Florentino Luís e Boubakary Soumaré, entrambi classe 1999, centrocampisti di Benfica e Lille che costituiscono le due principali alternative a Bakayoko.

Le condizioni per arrivare a Florentino o Soumaré

L’obiettivo del Milan è prendere uno di questi tre per completare il centrocampo. Per Soumaré, è necessario che il Lille apra alla possibilità di una cessione in prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda Florentino, invece, c’è bisogno che il Benfica decida la formula con la quale cedere il calciatore. UFFICIALE SANDRO TONALI AL MILAN: I SUOI NUMERI IN CARRIERA >>>