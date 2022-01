Calciomercato Milan – Diallo guida la corsa per la difesa | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: secondo quanto scrive il Corriere dello Sport sono in risalita le quotazioni di Abdou Diallo

Diallo, secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, Diallo può diventare il nome giusto per il calciomercato del Milan. Come vi abbiamo anticipato noi di Pianetamilan.it , il francese è uno dei nomi seguiti da Maldini e Massara e secondo il quotidiano, ci sarebbe in questo momento una trattativa aperta tra il club rossonero e Leonardo, direttore sportivo del Psg.

Non è e non sarà per niente facile trovare un accordo sul prezzo, ma Diallo non sta trovando proprio spazio al Psg. Appena quattro presenze nelle ultime quindici partite di campionato per il difensore, che ora sta giocando la Coppa d'Africa con la maglia del Senegal. Per trovare un accordo, dunque, bisognerà aspettare che il difensore termini la competizione. L'arrivo di Diallo potrebbe a quel punto liberare Matteo Gabbia, finito nel mirino di Sampdoria e Cagliari. Intanto c'è un altro difensore nel mirino.