Calciomercato Milan, Di Marzio: “Si può fare sul serio per Vlahovic”

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, si è espresso sul mercato del Milan. Ecco le ultime novità su Dusan Vlahovic della Juventus
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera continua con il proprio lavoro per rinforzare la rosa. Non basterà il solo Santiago Gimenez in attacco. Per questo Igli Tare starebbe cercando una punta: il nome più caldo di recente è stato Hojlund, ma potrebbe tornare di moda un nome importante.

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, intervenuto nel consueto appuntamento estivo 'Calciomercato - L'Originale' su Sky Sport 24, si è espresso sul mercato del Milan. Ecco le ultime novità sull'attacco rossonero e su Vlahovic.

"Ad oggi la squadra più interessata a Vlahovic è il Milan. E' in cima ai pensieri rossoneri insieme a Hojlund, potrebbe essere il club che potrebbe fare i passi avanti negli ultimi giorni di calciomercato. Potrebbe fare sempre più sul serio. Resta una possibilità che possa restare anche alla Juventus".

 

