PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, succede di tutto! Vlahovic, Hojlund che intrigo. Il problema Curva. Gimenez …

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, succede di tutto! Vlahovic, Hojlund che intrigo. Il problema Curva. Gimenez …

Le notizie più importanti finora pubblicate sul calciomercato (e non) del Milan nella giornata di oggi, lunedì 18 agosto 2025: valzer punte
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Ricci dice tutto. Gimenez preoccupa? Hojlund: un ostacolo. E Vlahovic ...

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Novità per quanto riguarda Hojlund. Torna di moda Vlahovic? Il problema Curva e Gimenez. Parla Ricci. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA