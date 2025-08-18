Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Novità per quanto riguarda Hojlund. Torna di moda Vlahovic? Il problema Curva e Gimenez. Parla Ricci. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, succede di tutto! Vlahovic, Hojlund che intrigo. Il problema Curva. Gimenez …
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, succede di tutto! Vlahovic, Hojlund che intrigo. Il problema Curva. Gimenez …
Le notizie più importanti finora pubblicate sul calciomercato (e non) del Milan nella giornata di oggi, lunedì 18 agosto 2025: valzer punte
© RIPRODUZIONE RISERVATA