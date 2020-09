Calciomercato Milan – Di Marzio: “Queste le ultime su Brahim Díaz”

Calciomercato Milan: le parole di Di Marzio su Brahim Díaz

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Brahim Díaz, oggi titolare in occasione di Crotone-Milan allo stadio 'Ezio Scida', come noto è passato in prestito secco dal Real Madrid al Milan in questa stagione. Ma che fine farà l'annata ventura? Ne ha parlato Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo esperto di calciomercato, prima del match. Queste le sue dichiarazioni su Brahim Díaz. "Il Real Madrid ha investito tanto quando lo prese dal Manchester City e per questo nella trattativa con il Milan i tempi si sono allungati. I 'Blancos' non volevano perdere il controllo sul giocatore e per questo la trattativa si è impostata su un prestito secco. Nelle settimane dopo il mercato i due club cercheranno di trovare un accordo con un riscatto a cifre adeguate. Il Milan lo fa giocare e spera di poter avere la possibilità di comprarlo in futuro ma il Real Madrid si è tenuto il diritto di controllo sul giocatore. E' un calciatore molto tecnico che può fare tutti e tre i ruoli dietro la punta".