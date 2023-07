Calciomercato Milan – Di Marzio: “Pulisic vicino, si lavora ai bonus”

Nelle ultime ore sono giunte diverse indiscrezioni secondo cui il Milan sarebbe ormai ad un passo dalla chiusura per l'americano del Chelsea Christian Pulisic . Dopo Ruben Loftus-Cheek , quindi, il Diavolo si appresta ad accogliere il secondo innesto dai Blues, per cui mancherebbero solamente gli ultimissimi dettagli.

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito, in particolare, le parti starebbero lavorando ai bonus e per la precisione alla loro entità e al numero degli stessi. La cifra per cui Christian Pulisic dovrebbe passare al Milan sarebbe di circa 20 milioni di euro. Sistemati gli ultimi dettagli si potrà procedere alle visite mediche di rito. LEGGI ANCHE: Milan, come potrebbe giocare il Diavolo con Morata? >>>