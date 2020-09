Calciomercato Milan – Di Marzio: “Infortunio Rebic? Non credo cambi qualcosa”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo meno di un’ora di gioco, Ante Rebic è stato costretto a lasciare il campo per un’infortunio alla spalla (QUI LE CONDIZIONI DEL CROATO). L’infortunio del classe 1993 può influenzare gli ultimi giorni di mercato del Milan? Questa la risposta dell’esperto Gianluca Di Marzio direttamente dagli studi di ‘Sky Sport’: “Per Rebic si tratterebbe di una lussazione al gomito, adesso ci saranno i vari controlli in ospedale. Non credo che l’infortunio del croato cambi qualcosa sul mercato, al massimo un’accelerata per Hauge“.

