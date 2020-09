PM – Crotone-Milan 0-2. Ma Rebic si fa male: le condizioni del croato

Crotone-Milan, infortunato Rebic: le sue condizioni

CROTONE-MILAN ULTIME NEWS – Ante Rebic, al 57′ di Crotone-Milan 0-2, ha lasciato il posto in campo a Lorenzo Colombo per un brutto infortunio al braccio. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l’attaccante croato ha riportato una lussazione del gomito sinistro. Una lussazione, tra l’altro, già ridotta in spogliatoio. Rebic, adesso, è in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. QUI LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>