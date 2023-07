Calciomercato Milan – Di Marzio: “Gabbia sta firmando con il Villarreal”

Uno dei nomi in uscita dal Milan è Matteo Gabbia. Il difensore rossonero, dopo essere partito per la tournée negli USA con i compagni di squadra, ha lasciato il ritiro a Los Angeles per partire alla volta dell'Europa e firmare il contratto con il Villarreal, dove si trasferirà in prestito. L'operazione, comunque, è slegata da quella di Samuel Chukwueze.