Calciomercato Milan – Di Marzio: “Faivre non è più un obiettivo”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Faivre non sembra essere più un obiettivo rossonero. A parlarne anche Gianluca Di Marzio

Roman Faivre non sembra essere più un obiettivo di calciomercato del Milan. A parlarne il giornalista Gianluca Di Marzio sul canale Youtube di Carlo Pellegatti. Ecco cosa ha detto: "Non è più una pista che il Milan sta percorrendo. Ad oggi non è più obiettivo, poi vedremo se più avanti cambierà qualcosa".

Su Donnarumma: " "Non so quanti tifosi del Milan se lo ricordano, ma Donnarumma dopo Bergamo piange perché sa già che quella sarà la sua ultima partita in rossonero; nei giorni precedenti, infatti, gli era stato detto che era già stato acquistato un altro portiere. È stata una decisione del Milan di non aspettare. Donnarumma voleva aspettare la certezza della qualificazione in Champions League, perché lui voleva partecipare alla Champions. Ma il Milan non poteva aspettare, perché rischiava di perdere Maignan a causa dell'inserimento della Roma. Il gol a sorpresa l'ha fatto il Milan: non ha aspettato la Champions, il portiere l'ha chiuso prima. Secondo me, il lunedì dopo Bergamo, se Gigio fosse stato chiamato in sede avrebbe firmato con il Milan".