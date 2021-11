Calciomercato Milan – Faivre e Ballo-Touré, la verità / PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan. Romain Faivre di nuovo un obiettivo e Fodé Ballo-Touré in prestito a gennaio? Ecco cosa abbiamo scoperto

Nelle ultime ore sono emerse diverse voci di calciomercato che riguardano Romain Faivre. Il Milan avrebbe ripreso i contatti con il Brest per un giocatore a lungo seguito la scorsa estate. Attenzione anche ai rumours su Fodé Ballo-Touré, dato per possibile partente già a gennaio viste le tante difficoltà incontrate finora. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione nulla di tutto questo corrisponde a verità. Il trequartista francese non è un obiettivo del Diavolo, la pista si è al momento raffreddata, mentre non c'è l'intenzione di cedere terzino sinistro in prestito a gennaio. Intanto Faivre si sbilancia: "Voglio il Milan". L'intervista completa.