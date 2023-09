Calciomercato Milan – Di Marzio: “De Ketelaere-Atalanta, tutta la verità”

Milan, i dettagli sul passaggio di Charles De Ketelaere all'Atalanta

La trattativa non semplice tra i club è sfociata in un accordo trovato ai primi di agosto: 3 milioni di euro, diritto di riscatto fissato a 23 + 4 di eventuali bonus e il 10% sulla futura rivendita. Il problema, però, proveniva dalle commissioni. Dopo l'incontro dell'8 agosto a Zingonia la quadra è stata trovata finalmente dopo una settimana esatta e Charles De Ketelaere si è legato per 4 anni all'Atalanta, in caso di riscatto. LEGGI ANCHE: Donnarumma non doveva lasciare il Milan per crescere? >>>