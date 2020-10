Calciomercato Milan – Di Marzio: “Dalot arriva in prestito secco”

MILAN, ARRIVA DALOT!

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan preleva dal Manchester United in prestito Diogo Dalot, terzino destro portoghese classe 1999. Nessun diritto di riscatto dunque, è questa la formula scelta dai due club. Una trattativa in pieno stile Brahim Diaz, prestito secco e a stagione in corso si vedrà se i due club troveranno un’intesa per un eventuale accordo sul riscatto. Come vi abbiamo raccontato in esclusiva nel pomeriggio, quindi, Pioli avrà il suo rinforzo per la corsia destra che ora vede ben 4 terzini su quella fascia. Possibile uscita di Conti? Ecco dove può andare>>>