Calciomercato Milan – Di Marzio: “Castillejo, contatti con il Valencia”

Samu Castillejo, centrocampista del Milan, può cambiare club nel calciomercato invernale: contatti in corso con il Valencia. Le ultime news

Secondo quanto riferito, infatti, da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato sul proprio sito web, per Castillejo si è attivato il Valencia. Confermate, dunque, le indiscrezioni in arrivo dalla Spagna. Il club iberico è in queste ore in contatto con il Milan per cercare di trovare un'intesa e portare Castillejo al 'Mestalla'. Le prossime ore saranno decisive, ma l'affare si può chiudere entro lunedì.