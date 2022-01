Calciomercato Milan – Ufficiale: risolto il prestito di Pellegri

Pietro Pellegri lascia il Milan in questo calciomercato invernale. Il ragazzo, classe 2001, torna con effetto immediato al Monaco

(fonte: acmilan.com) - "AC Milan comunica di aver definito con l'AS Monaco la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Pietro Pellegri. Il Club ringrazia Pietro per l'impegno profuso e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".