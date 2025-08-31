Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Di Marzio: “Aumenta la fiducia per Gomez”

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione sul possibile arrivo di Joe Gomez al Milan
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di 'Sky Sport', nel corso del consueto appuntamento con 'Sky Calcio Club', in merito al possibile arrivo al Milan di Joe Gomez. Sembrava che il centrale fosse destinato a rimanere al Liverpool dopo l'infortunio patito da Ibrahima Konaté, ma sembra che per lui siano solo stati crampi. E in tal senso il club rossonero non si sarebbe ancora arreso e potrebbe ancora provare a chiudere questa operazione nelle ultime ore.

"Milan, Gomez resta la prima scelta per la difesa. Aumenta la fiducia per chiudere l'operazione".

Sono arrivate le conferme anche di Fabrizio Romano e Matteo Moretto.

"Il Milan è fiducioso di trovare un accordo con il Liverpool per Joe Gomez non appena il Liverpool avrà concluso l'accordo per Marc Guehi, se il Palace lo approverà".

"Accordo vicino tra Milan e Liverpool per Joseph Gomez sulla base di 15m€. Trasferimento a titolo definitivo. Il club rossonero è al lavoro anche per definire l’intesa economica con il difensore".

Nella giornata odierna Felice Raimondo si era espresso così su Joe Gomez: "28 anni, viene da un problema al tendine di Achille, la scorsa stagione praticamente non l'ha giocata a causa degli infortuni. Nella 23/24 ha disputato 51 presenze stagionali. Nella 22/23 timbra 31 presenze stagionali. A causa di un altro brutto i fortunio dobbiamo tornare alla 19/20 per vedere una stagione dove risulta impiegato parecchio. Negli ultimi sei anni è stato sempre a mezzo servizio a causa degli infortuni.

