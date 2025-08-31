Calciomercato Milan, Di Marzio: “Aumenta la fiducia per Gomez”

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di 'Sky Sport', nel corso del consueto appuntamento con 'Sky Calcio Club', in merito al possibile arrivo al Milan di Joe Gomez. Sembrava che il centrale fosse destinato a rimanere al Liverpool dopo l'infortunio patito da Ibrahima Konaté, ma sembra che per lui siano solo stati crampi. E in tal senso il club rossonero non si sarebbe ancora arreso e potrebbe ancora provare a chiudere questa operazione nelle ultime ore.