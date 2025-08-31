Calciomercato Milan, Di Marzio: “Aumenta la fiducia per Gomez”

"Accordo vicino tra Milan e Liverpool per Joseph Gomez sulla base di 15m€. Trasferimento a titolo definitivo. Il club rossonero è al lavoro anche per definire l’intesa economica con il difensore".
Nella giornata odierna Felice Raimondo si era espresso così su Joe Gomez: "28 anni, viene da un problema al tendine di Achille, la scorsa stagione praticamente non l'ha giocata a causa degli infortuni. Nella 23/24 ha disputato 51 presenze stagionali. Nella 22/23 timbra 31 presenze stagionali. A causa di un altro brutto i fortunio dobbiamo tornare alla 19/20 per vedere una stagione dove risulta impiegato parecchio. Negli ultimi sei anni è stato sempre a mezzo servizio a causa degli infortuni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA