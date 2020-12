Calciomercato Milan – “Destino di Gomez incrociato a quello di Calhanoglu?”

Calciomercato Milan – Schira: “Destino di Gomez incrociato a quello di Calhanoglu?”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo il giornalista, esperto di mercato, Nicolò Schira, il destino di Alejandro Gomez potrebbe incrociarsi con quello di Hakan Calhanoglu. Sebbene i due siano in situazioni contrattuali differenti, l’argentino è in scadenza nel 2022, mentre il turco nel 2021, il loro futuro potrebbe incrociarsi nel momento in cui il rossonero continuerebbe a rifiutare la proposta del Milan di rinnovo.

L’agente del numero 10 turco arriverà in Italia in settimana (mercoledì?) e incontrerà la dirigenza rossonera. A seguito di quell’incontro con ogni probabilità si avrà un chiaro più chiaro circa il suo rinnovo o meno. In caso di fumata nera, ecco che il Milan potrebbe prendere seriamente in considerazione l’idea di puntare sul Papu Gomez, in rottura totale con Gian Piero Gasperini (qui il suo post di questa mattina).