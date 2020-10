Calciomercato Milan – Derby, Pellegatti: “Pazzo scambio con l’Inter” / News

Mercato Milan, le ultime notizie da Pellegatti

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – A volte il mercato non lo fanno le necessità, ma le situazioni, le occasioni, le circostanze. Così, le due milanesi, che sabato giocheranno Inter-Milan, potrebbero incredibilmente mettere in atto uno scambio tra due giocatori, l’ennesimo della loro storia. Spesso ad aver la meglio in queste circostanze sono stati i rossoneri, ma anche sul mercato c’è comunque aria di derby.

L’ultima idea si riferisce a due calciatori che vivono una situazione complicata, seppur per motivi diversi, e giocano nello stesso ruolo. Così, potrebbe nascere questa clamorosa ipotesi. A riferire di questa voce è stato Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube, anche se ha subito specificato che si tratta di una semplice suggestione, ma che lui stesso non ha neanche approfondito. Però chissà, le voci a volte hanno ragione…

Anche perché a pensarci bene non sarebbe poi una brutta idea. Per chi ancora non l’avesse capito, lo scambio riguarderebbe Hakan Calhanoglu, turco classe 1994 in scadenza di contratto col Diavolo, e Christian Eriksen, danese classe 1992 che nell’Inter non riesce proprio ad ambientarsi e a trovare spazio. Il Milan potrebbe avere difficoltà a rinnovare il contratto di Calha, che ha avanzato pretese abbastanza alte e dunque potrebbe pensare di lasciarlo partire a gennaio per non perderlo poi a zero. Eriksen, invece, è pronto a partire già dalla scorsa sessione, ma nessuno si è fatto avanti.

Ovviamente il prezzo è ben diverso: Calhanoglu ha il contratto in scadenza e non è un top, quindi il Milan lo valuta 23 milioni; Eriksen invece non costa meno di 60. Lo scambio, dunque, dovrebbe essere con conguaglio di circa 37 milioni in favore dell’Inter. Questo potrebbe essere il vero ostacolo. Altrimenti, potrebbe essere soddisfacente per tutti: Eriksen andrebbe a giocare in una squadra in cui il trequartista, suo ruolo naturale e in cui è un fuoriclasse, è l’elemento centrale; Calhanoglu troverebbe un allenatore che ama i giocatori con le sue caratteristiche, giocando da mezzala d’inserimento sulla trequarti come ha dimostrato di saper fare. I tifosi rossoneri ora però vogliono tenerselo stretto, il club spera nel rinnovo. Per ora una suggestione, ma chissà che in occasione del Derby di sabato non possa esserci qualche chiacchierata…

