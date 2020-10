Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: il turco spara alto

La richiesta di Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato dal Corriere della Sera questa mattina, il Milan da settimane è in trattativa con l’entourage di Hakan Calhanoglu per poter arrivare ad un accordo di prolungamento del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ad oggi, tuttavia, le parti sembrano essere molto distanti, nonostante da parte del club rossonero filtri estrema fiducia. Secondo il quotidiano di via Solferino, il turco ex Bayer Leverkyusen, che oggi percepisce 2,5 milioni a stagione, avrebbe chiesto al club rossonero il doppio dell’ingaggio: ben 5 milioni. Il Milan pare abbia proposto a Calhanoglu per ora un nuovo contratto a cifre più alte di quelle attuali, ma saremmo sui 3-3,5 milioni. Sul numero 10 rossonero non mancano le pretendenti, soprattutto vista la grande crescita in campo degli ultimi mesi. In Italia ci pensa anche la Juventus..