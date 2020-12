Calciomercato Milan – Depay, fila di pretendenti per l’estate | News

Calciomercato Milan, Depay può arrivare gratis a fine stagione

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Memphis Depay, classe 1994, è il calciatore più giovane di ‘un certo peso’ che si svincolerà, in Europa, dal prossimo 1° luglio 2021.

L’attaccante olandese, infatti, non ha intenzione di prolungare il proprio contratto con l’Olympique Lione ed è pronto a mettersi sul mercato a parametro zero per una nuova esperienza professionale.

L’OL non lo cederà a stagione in corso ma, a fine campionato, non potrà far altro che vederlo partire. A Depay, come riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, sono interessati vari club.

In Italia, ci sono la Juventus ed il Milan che, come Barcellona e PSG all'estero, si sono già portate avanti con il lavoro contattando il suo entourage …