Calciomercato Milan – Depay: ecco la richiesta del Lione

CALCIOMERCATO MILAN – Memphis Depay e il Milan: un corteggiamento destinato ancora a continuare. L’olandese, al momento in forza all’Olympique Lione, ha il contratto in scadenza nel 2021, ma il presidente del club francese Jean-Michel Aulas non ha intenzione di mollare e ha fatto sapere ai tifosi che farà di tutto per trattenere il suo fuoriclasse.

Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com', però, Depay ha già espresso la volontà di provare una nuova esperienza. Ralf Rangnick, possibile nuovo allenatore del Milan, lo stima moltissimo, per cui è ragionevole pensare ad un tentativo rossonero in tempi brevi. La cifra richiesta dal Lione? 30 milioni di euro, che potrebbero diventare 50 qualora venisse trovato l'accordo per il prolungamento. Il Milan ci pensa, ma occhio anche alla Lazio, che però difficilmente metterà sul piatto quella cifra per il giocatore.