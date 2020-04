Calciomercato Milan – Aulas su Depay: “Farò di tutto per trattenerlo”

CALCIOMERCATO MILAN – #MemphisStayinLyon. Questo l’hashtag dei tifosi del Lione che sperano nella permanenza di Memphis Depay, il cui contratto scadrà nel 2021. L’olandese non ha ancora rinnovato e per questo motivo molte big d’Europa restano vigili sulla sua situazione, Milan compreso. Il presidente del club francese Jean-Michel Aulas, però, ha provato a gettare un po’ di acqua sul fuoco dichiarando: “Spero davvero che Memphis rimarrà a lungo nella famiglia OL. Farò davvero tutto per questo: Memphis sa cosa sto facendo. Mi fido di Memphis”. Intanto Zlatan Ibrahimovic incanta in allenamento con l’Hammarby: ecco il video, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓