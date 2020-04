Milan, Ambrosini: “Serve chiarezza in società, chi decide davvero?”

ULTIME NEWS MILAN – Massimo Ambrosini ha parlato in diretta Instagram insieme a Luca Serafini. Ecco il suo pensiero sull’attuale dirigenza del Milan e sulla sua ultima partita in Champions League:

Sulla dirigenza del Milan: “Io credo che al Milan serva chiarezza di ruoli, se in una società oltre a non esserci un unione di intenti su chi fa cosa. La sensazione è che non ci fosse un’unità di intenti tra la dirigenza e poi è diventato chiaro che non si capiva chi dovesse prendere certe decisioni. In una società ci vuole la chiarezza tale per cui che chi lavora con determinati ruoli, se piace un giocatore e ad un altro non piace bisogna capire chi prende la decisione finale. Il punto è che in alcune società è normale avere più decisioni che prendano decisioni ma al tempo stesso c’è una figura che ha maggiori libertà e potere nel fare valere le proprie idee. Se una figura del genere manca, si creano confusioni del genere. Che il proprietario possa indirizzare una determinata linea societaria è qualcosa che comprendo ma secondo me andava chiarito è chi all’interno della docietà aveva il potere di prendere le decisioni. Se una persona viene chiamata per coprire un determinato ruolo e poi si ritrova un’altra persona a prendere decisioni al posto suo, si creano questi scontri”.

Sull'ultima in Champions League: "Ricordo che feci delle belle prestazioni contro il Barcellona nei quarti del 2012 e nella gara d'andata del 2013, quando vincemmo 2-0 con i gol di Boateng e Muntari. Al ritorno, dopo il palo di Niang, abbiamo preso una rumba perdendo 4-0. Al termine di quella gara, ebbi la sensazione che sarebbe stata la mia ultima partita di Champions con il Milan perché non c'erano spiragli per un rinnovo. Tutto quello che iniziavo e pensare, si sarebbe avverato".