Calciomercato Milan – Piace Nainggolan: i suoi numeri in stagione

CALCIOMERCATO MILAN – Ultima idea in casa Milan: un’ipotesi che avrebbe dell’incredibile solo a pensarla. Secondo quanto riferito da ‘FCInterNews.it’, i nerazzurri avrebbero avanzato uno scambio che riguarderebbe Radja Nainggolan e Franck Kessie. Il belga, in prestito al Cagliari, ritornerà molto probabilmente alla base come ha confermato Tommaso Giulini, presidente del club sardo. L’ex Roma difficilmente rimarrà alla corte di Antonio Conte, che lo ha allontanato già l’estate scorsa. Per questo motivo entrambi i club starebbero pensando a questa eventualità, che potrebbe accontentare tutti.

La causa principale che allontana Nainggolan dall’Inter è di natura caratteriale perché, considerando i suoi numeri in stagione, non sembra che il centrocampista abbia dimenticato come si gioca a calcio. Utilizzato da Rolando Maran come centrocampista avanzato, il classe 1988 ha dato ampie garanzie sotto tutti i punti di vista: in 24 partite tra Serie A e Coppa Italia, Nainggolan ha totalizzato ben 5 gol e 6 assist. Intanto ecco gli ultimi aggiornamenti su Ralf Rangnick allenatore del Milan, continua a leggere >>>