Mercato Milan, Della Valle rivela l'obiettivo di Tare per gennaio. Ecco chi è

Il Milan inizia a guardarsi attorno in vista del mercato di gennaio. Il reparto che più ha bisogno di un innesto è quello offensivo. Dopo nove giornate di Serie A, i gol degli attaccanti del Milan sono arrivati solo da Leao e Pulisic, mentre gli ultimi due grandi investimenti in attacco hanno finora deluso le aspettative. Nkunku non riesce a essere incisivo dalla panchina, mentre Gimenez è bloccato sotto porta: sono più di 600 i minuti senza gol in Serie A per il messicano acquistato lo scorso gennaio per 28,5 milioni di euro dal Feyenoord. Il Milan se vuole tornare in Champions League e sperare per lo scudetto non può permettersi questi numeri offensivi.