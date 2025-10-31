Mercato Milan, Della Valle rivela l'obiettivo di Tare per gennaio. Ecco chi è

Il Milan cerca un nuovo attaccante per gennaio dopo le difficoltà di Gimenez e Nkunku. Fabiana Della Valle (Gazzetta) rivela il retroscena: i rossoneri avevano già sondato Jonathan Burkardt, ora all’Eintracht, valutato 30 milioni.
Il Milan inizia a guardarsi attorno in vista del mercato di gennaio. Il reparto che più ha bisogno di un innesto è quello offensivo. Dopo nove giornate di Serie A, i gol degli attaccanti del Milan sono arrivati solo da Leao e Pulisic, mentre gli ultimi due grandi investimenti in attacco hanno finora deluso le aspettative. Nkunku non riesce a essere incisivo dalla panchina, mentre Gimenez è bloccato sotto porta: sono più di 600 i minuti senza gol in Serie A per il messicano acquistato lo scorso gennaio per 28,5 milioni di euro dal Feyenoord. Il Milan se vuole tornare in Champions League e sperare per lo scudetto non può permettersi questi numeri offensivi.
Calciomercato Milan, il nome per l'attacco svelato da Fabiana Della Valle
La giornalista della Gazzetta Dello Sport Fabiana Della Valle ha rivelato il nome di un attaccante che potrebbe diventare il nuovo numero nove rossonero, rivelandone anche un piccolo retroscena. Ecco che cosa ha scritto sulle pagine della Rosea: "Un altro profilo che può fare al caso dei rossoneri è Jonathan Burkardt, 25 anni, attaccante tedesco dell’Eintracht Francoforte, con uno score di 9 centri in 11 partite tra campionato e Champions League. Ottimo finalizzatore anche dalla distanza, vale circa 30 milioni. Il Milan lo aveva già cercato quando era al Mainz e potrebbe riprovarci a gennaio, anche se non sarà facile convincere l’Eintracht che l’ha appena acquistato".