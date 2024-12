Calciomercato Milan – Dedic sogna il rossonero. Clausola e dettagli

Calciomercato Milan , i rossoneri potrebbero essere alla ricerca di due ruoli a gennaio. Un colpo a centrocampo, per fare rifiatare Reijnders e Fofana e un colpo in difesa. A sinistra manca un vice Theo Hernandez , mentre a destra né Emerson Royal, né Calabria danno garanzie . Ecco un possibile nome per il futuro del reparto arretrato.

Calciomercato Milan - Dedic, preferenza per il Diavolo. E c'è una clausola

Come riportato da AreaNapoli.it, Amar Dedic terzino destro classe 2002 del Salisburgo, avrebbe come sogno nel cassetto quello di giocare nel Milan e la sua preferenza sarebbe per i rossoneri. Anche Napoli e Roma sarebbero sul giocatore. Il calciatore si potrebbe liberale pagando la clausola rescissoria da 12 milioni di euro. Il Milan, si legge, potrebbe prenderlo in considerazione per la prossima stagione, a meno che non si convinca ad ingaggiarlo subito sulla sinistra come vice di Theo Hernandez. Vedremo come andranno le dinamiche, anche a partire dal calciomercato invernale. LEGGI ANCHE: Milan, Pulisic è un chiaro segnale. L'emergenza è a un passo. E il mercato...