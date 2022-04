Calciomercato Milan – Decisione presa sul riscatto di Florenzi

Il Milan, in vista del prossimo calciomercato, avrebbe preso una decisione definitiva sul riscatto di Alessandro Florenzi dalla Roma

Il Milan , nelle scorse ore, ha deciso di riscattare durante il prossimo calciomercato Alessandro Florenzi dalla Roma . Come riferito da Daniele Longo di calciomercato.com, negli scorsi giorni i rossoneri hanno avuto dei contatti con i giallorossi tramite l'agente del terzino, infortunatosi al menisco ieri sera e in procinto di essere operato .

L'obiettivo della società di via Aldo Rossi era quello di abbassare la richiesta della Roma, passando da 4.5 a 3 milioni di euro come cifra per il riscatto. Ricevuto un secco "no", Paolo Maldini e Frederic Massara hanno comunque deciso di premiare l'esterno azzurro e di riscattarlo al termine della stagione, viste le ottime prove fornite quando chiamato in causa. Milan, nuovo trequartista dalla Ligue 1? Le ultime news di mercato >>>