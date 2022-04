Florenzi, lesione al menisco: domani operazione a Roma | PM News

Alessandro Florenzi, nel finale di Milan-Bologna, si era fatto male al ginocchio sinistro. Pessimo l'esito degli esami svolti in mattinata

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, gli esami effettuati questa mattina da Florenzi hanno evidenziato una lesione del menisco interno. Problema che, per essere risolto in via definitiva, necessita di intervento in artroscopia che verrà eseguito domani a Roma dal Professor Pier Paolo Mariani.