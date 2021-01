Calciomercato Milan – De Paul, possibile obiettivo per l’estate | News

Calciomercato Milan: non si tralascia la pista de Paul

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Rodrigo de Paul, classe 1994, fantasista argentino dell’Udinese, non sarà ceduto nel corso di questa sessione invernale di calciomercato. Lo ha dichiarato, qualche giorno fa, Pierpaolo Marino, direttore generale del club friulano, durante un’intervista.

Il calciatore sudamericano, ex Racing Club e Valencia, però, sarà sicuramente messo in vendita la prossima estate. Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Causa la crisi economica derivante dal fortissimo impatto della pandemia da Coronavirus sui conti dei club di calcio, si può ipotizzare un trasferimento di de Paul con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Pagato 3 milioni di euro, oggi, de Paul, sotto contratto con l'Udinese fino al 30 giugno 2024, vale almeno dieci volte di più: 30 milioni di euro. Chi potrebbe essere interessato alle sue prestazioni? Il quotidiano torinese ha evidenziato l'interesse della Juventus, del Milan e dell'Inter in Italia. All'estero, piace ai russi dello Zenit.