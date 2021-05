Calciomercato Milan – De Paul obiettivo concreto? Le ultime | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Rodrigo De Paul obiettivo di Maldini e Massara? Ecco cosa abbiamo scoperto sull'argentino

Salvatore Cantone

Rodrigo De Paul obiettivo di calciomercato del Milan? E' questa la domanda che si pongono i tifosi rossoneri. Il centrocampista è stato uno dei migliori giocatori nella stagione appena conclusa. L'argentino ha trascinato l'Udinese alla salvezza, alzano ulteriormente l'asticella del suo gioco: qualità, quantità, gol, assist e anche tanta corsa. Insomma, un calciatore completo, che è pronto al grande salto.

Ma come stanno le cose? Prima di rispondere a questa domanda è importante sottolineare un aspetto molto importante. In tanti infatti scrivono di un passaggio di De Paul nella scuderia di Mino Raiola, ma secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, non risulta al momento questo "trasferimento". Raiola vorrebbe inserire un altro gioiello nella sua collezione, ma l'argentino sembra per il momento intenzionato a rimanere con l'entourage attuale.

Il Milan è interessato a De Paul, ma è chiaro che, un eventuale passaggio del giocatore nelle mani di Raiola, complicherebbe di molto le cose. Dopo la vicenda Donnarumma (qui gli aggiornamenti) la società vorrebbe evitare nuove trattative estenuanti sia per il presente e sia per il futuro (in caso di eventuali rinnovi). Al di là di tutto comunque restano le difficoltà oggettive nel prendere il trequartista, che l'Udinese valuta 40 milioni di euro.

Maldini e Massara proveranno ad abbassare il prezzo del cartellino inserendo una contropartita tecnica. Si è parlato di Jens Petter Hauge, ma non sono esclusi dei nomi a sorpresa, tipo Tommaso Pobega, in prestito allo Spezia. Vedremo cosa succederà, ma De Paul può essere il nome giusto per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Un esempio? L'argentino, con 108 dribbling completati in stagione, è il miglior dribblomane di questa annata in Serie A. Insomma, non sarà facile, De Paul è nel mirino del Milan. Le parole di Di Marzio sulla vicenda Donnarumma tra presente e futuro del portiere >>>