Milan, difficili colpi di scena: dispiace, ma Donnarumma lascia | PM News

Il Milan ritiene di aver fatto una proposta adeguata a Donnarumma e non andrà oltre. C'è dispiacere, ma anche quasi distacco.

L'avventura di Gianluigi Donnarumma con il Milan sembra arrivata davvero al capolinea. Il portiere classe 1999 non rinnoverà il proprio contratto, in scadenza a giugno. I rossoneri hanno già fatto un passo avanti e hanno acquistato Mike Maignan , estremo difensore francese, classe 1995. Arriverà dal LOSC per 15 milioni, bonus compresi, e guadagnerà 2,8 milioni all'anno per 5 anni. A questo punto, secondo quanto appreso da PianetaMilan.it , è difficile possano esserci colpi di scena, anche se con Raiola è sempre tutto possibile. La storia d'amore tra Donnarumma e il Milan dovrebbe essere davvero finita.

Il club rossonero è convinto di aver fatto il massimo possibile per far firmare il proprio giocatore. Ora c'è dispiacere per l'epilogo, ovviamente inaspettato, ma anche giusto distacco e la consapevolezza di non poter fare di più. Alcune cifre non possono essere accettabili e dunque l'addio era l'unica opzione possibile. Colpi di teatro al momento sembrano ipotesi remote, anche se non da escludere categoricamente.