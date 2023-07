Calciomercato Milan – Offerte per De Ketelaere: la risposta del belga

Charles De Ketelaere è in uscita: può lasciare il Milan in questa finestra di calciomercato. Arrivata un'offerta dall'Olanda: il punto

Come ormai è risaputo il Milan ha messo in vendita sul calciomercato Charles De Ketelaere. Il belga era arrivato l'anno scorso grazie al lavoro di Maldini e Massara che avevano strappato al Brugge il suo giocatore più importante per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Attualmente la nuova dirigenza ritiene che tale acquisto sia stato dannoso per la squadra e così avrebbe abbassato le richieste a circa 28 milioni.