Calciomercato Milan – De Ketelaere non convince ancora: resta cedibile

Charles De Ketelaere potrebbe andare via in questo calciomercato estivo. Il belga non sta entusiasmando neanche nella tournée statunitense

Charles De Ketelaere , attaccante del Milan , resta tra i giocatori che, in questa sessione estiva di calciomercato , possono lasciare il club rossonero. Lo ha ribadito 'Tuttosport' oggi in edicola.

Calciomercato Milan: De Ketelaere rimane in partenza

Il fantasista belga, classe 2001, pagato un anno fa 35 milioni di euro al Bruges, non ha rispettato le aspettative alla sua prima stagione in maglia rossonera (40 partite in tutte le competizioni, zero gol e un solo assist).