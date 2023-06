Male anche agli Europei Under 21: De Ketelaere-Milan, ora che succede?

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, non è riuscito a cogliere una chance di riscatto neanche ai campionati Europei Under 21. Il suo Belgio, infatti, è tornato subito a casa, con due pareggi ed una sconfitta nel girone. Notizia, questa, che non può far piacere ai rossoneri, che speravano di veder tornare dall'appuntamento in Georgia e Romania un CDK almeno rinfrancato.