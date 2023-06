“Il Milan crede in De Ketelaere”: parola di agente. Ma sarà così?

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Tom De Mul, agente di Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, abbia parlato nelle scorse ore ai giornali belgi del futuro del suo assistito. Oggi De Ketelaere sarà in campo, alle ore 18:00, contro l'Olanda per l'avvio degli Europei Under 21 ma tengono banco, ovviamente, le intenzioni del club di Via Aldo Rossi sul giocatore. Pagato 35 milioni di euro un anno fa al Bruges, infatti, ha vissuto una prima stagione milanista totalmente negativa.