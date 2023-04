Calciomercato Milan – De Ketelaere delusione. Ma resterà in rossonero

Charles De Ketelaere non lascerà il Milan nel prossimo calciomercato estivo. Il Diavolo lo aspetterà ancora, convinto che possa esplodere

Daniele Triolo

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, non lascerà il club rossonero nel corso del prossimo calciomercato estivo. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola. Il Diavolo, infatti, ha investito ben 35 milioni di euro - bonus inclusi - per strappare il fantasista classe 2001 al Bruges, la scorsa estate, e ha tutta l'intenzione di aspettarlo, a costo di dover attendere la prossima stagione per la sua esplosione.

Calciomercato Milan: conferma in vista per De Ketelaere — Anche l'eventuale arrivo di un giocatore sulla trequarti, che sia Nicolò Zaniolo (Galatasaray), Tommaso Baldanzi (Empoli) o chi per loro, non metterebbe comunque in dubbio la conferma di De Ketelaere nella rosa del Milan di Stefano Pioli per la stagione 2023-2024. Questo nonostante, va detto, il numero 90 del Diavolo, finora, sia stato una delusione. Non si è mai riuscito ad imporre, ha perso da mesi il posto da titolare e non segna da un anno. Ultimo gol il 1° aprile 2022, quando giocava ancora in Belgio.

Non segna da un anno: domani partirà dalla panchina — Domani sera, in occasione di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 21:00 a 'San Siro', De Ketelaere dovrebbe partire ancora una volta alla panchina. Brahim Díaz potrebbe inizialmente riposare ma, a quanto sembra, Pioli dovrebbe scegliere Alexis Saelemaekers come esterno destro offensivo del suo 4-2-3-1, con Rade Krunić nel ruolo di trequartista 'tattico'. Champions, Milan-Napoli: la strana convinzione di Savicevic >>>