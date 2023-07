Calciomercato Milan – De Ketelaere via? Interesse da Premier e Ligue 1

Come riporta Tuttomercatoweb, il Milan potrebbe pensare anche alle cessioni in questa sessione di calciomercato. De Ketelaere via?

Giorno di raduno per il Milan che oggi a Milanello ha dato il via ufficiale alla stagione 2023/24. La dirigenza rossonera dovrà lavorare molto per migliorare la squadra. Lo hanno fatto trasparire sia le parole di Pioliin conferenza sia quelle di Furlani. Non solo colpi in entrata, il Milan potrebbe essere molto attivo anche per quanto riguarga il capitolo cessioni. Il Diavolo, infatti, ha in rosa alcuni elementi che potrebbero partire anche per fare cassa. Ecco le ultime novità.