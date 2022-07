Laudisa: “De Ketelaere, giocatore perfetto per il Milan di Pioli” | PM

Carlo Laudisa, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', è intervenuto in diretta sui nostri canali social. Argomento, Charles De Ketelaere

Daniele Triolo

Carlo Laudisa, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' esperto di calciomercato, è intervenuto in diretta oggi pomeriggio sui nostri canali social. L'argomento non poteva che essere Charles De Ketelaere, fantasista classe 2001 che il Diavolo sta cercando di strappare al Bruges.

Secondo Laudisa c'è fiducia affinché il Milan riesca a convincere il club belga a cedere il suo gioiello. I rossoneri erano partiti da un'offerta di 20 milioni di euro più bonus, alzandola, successivamente, a 28 più bonus ed arrivando, in ultima istanza, ad offrire ai campioni del Belgio in carica 30 milioni di euro, sempre più bonus.

Calciomercato Milan, gli sviluppi della trattativa per De Ketelaere

Il Bruges, però, è un club ostico - ha sottolineato Laudisa - che non ha bisogno o esigenza di cedere il suo giovane calciatore e tiene duro. Finora la richiesta dei nerazzurri è stata di 35. In queste ore, dunque, si sta lavorando per accorciare le distanze tra le due società. Anche per accontentare il desiderio del ragazzo, che è quello di giocare nel Milan.

I rossoneri sono già d'accordo, infatti, con De Ketelaere, per un contratto di cinque anni, scadenza 30 giugno 2027, da 3 milioni di euro netti a stagione. Per Laudisa, CDK sarebbe il giocatore perfetto per il Milan di Stefano Pioli, poiché capace di giocare a destra, a piede invertito, naturalmente da trequartista e poi a sinistra.

Un'arma tattica in più, poi, potrebbe farla persino nel ruolo di attaccante, giacché ha spesso giocato come 'falso nueve' nella fila del Bruges. Milan, le idee di mercato di Maldini e Massara per difesa e mediana >>>