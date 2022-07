Calciomercato Milan – Fiducia per De Ketelaere e Tanganga. Su Sanches …

Charles De Ketelaere e Japhet Tanganga sembrano vicini al Milan. Le ultime news di calciomercato sui rossoneri dal tg di 'SportMediaset'

Daniele Triolo

Il collega Claudio Raimondi, nel tg sportivo di 'SportMediaset', ha fornito gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sul Milan. In particolare, sulle trattative per l'arrivo (eventuale) in rossonero di Charles De Ketelaere dal Bruges, di Japhet Tanganga dal Tottenham e di Renato Sanches dal Lille. Vediamo insieme, dunque, a che punto sarebbero i negoziati tra i rossoneri ed i loro club di appartenenza.

Calciomercato Milan, vicini De Ketelaere e Tanganga. Attesa per Sanches

DE KETELAERE - "Arriva stasera massimo domattina la risposta del Bruges", ha detto Raimondi. "C’è fiducia che prevarrà la linea dura del Milan. Non ci saranno ulteriori rilanci superiori ai 32 milioni di euro bonus inclusi. Il Bruges può sostituire De Ketelaere con Maxi Gómez, per il quale Gennaro Gattuso ha dato il via libera alla partenza da Valencia".

TANGANGA - "Apertura del Tottenham al prestito con diritto di riscatto - ha sottolineato il collega di 'SportMediaset' -. Nessun club interessato al difensore inglese, in primis l'Everton, offre infatti almeno il prestito con obbligo. Lui vuole andare al Milan perché è l’unico club che può garantirgli di giocare in Champions League".

SANCHES - "Se il PSG si libera in fretta dagli esuberi a centrocampo (uno, per esempio, è Georginio Wijnaldum, che vuole andare alla Roma), Renato Sanches dirà di sì al PSG - ha chiosato Raimondi sul lusitano -. Altrimenti dirà di sì al Milan.

L'alternativa può essere Davide Frattesi, ma soltanto in prestito gratuito con obbligo di riscatto molto elevato e il Milan, per ora, non può permetterselo". Milan, le idee di mercato di Maldini e Massara per difesa e mediana >>>