Calciomercato Milan – De Ketelaere, due carte per il sì ai rossoneri

Charles De Ketelaere è l'obiettivo prioritario del Milan per il calciomercato estivo. Ore cruciali per capire se arriverà in rossonero

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, poiché già oggi o, comunque, al massimo entro domenica, ci sarà una risposta definitiva del Bruges alla proposta rossonera. A breve giro di posta, quindi, si saprà se il numero 90 cambierà il colore della sua maglia da nerazzurro a rossonero.

La 'rosea' ha rivelato come Milan e Bruges, dopo essersi visti 'faccia a faccia' mercoledì, si sentiranno oggi per trovare un accordo definitivo. I rossoneri offrono 30 milioni di euro più 2 di bonus e da quell'offerta non intendono muoversi. Paolo Maldini e Frederic Massara, in fin dei conti, devono rispondere alle logiche economiche della proprietà.

Calciomercato Milan, la distanza con il Bruges per De Ketelaere

Il Bruges, invece, che si fa forte della proposta di 37-40 milioni di euro da parte del Leeds United, compagine di Premier League, cederebbe il giocatore al Milan per non meno di 35. Si tratta, dunque, di capire se, come sembra logico, sia possibile trovare un accordo totale tra le parti. Oppure se le due posizioni siano inconciliabili.

Il Milan, però, ha due 'carte segrete', così le definisce il quotidiano sportivo nazionale, per mettere le mani su De Ketelaere. La prima è la volontà del calciatore, che ha detto al Bruges, chiaramente, di voler andare soltanto al Milan. La seconda è che l'accordo economico si possa alla fine trovare con la concessione, al club belga, di una percentuale (bassa) per la futura rivendita del calciatore.

Il Bruges non può prendersi troppi rischi: il contratto di De Ketelaere scadrà il 30 giugno 2024 e non sarà rinnovato. Non cedere ora il gioiello al Milan significherebbe arrivare a un bivio: o sperare che CDK accetti il Leeds, o un'altra destinazione, o entrare nel penultimo anno di contratto. Cedendolo a cifre più basse l'anno venturo. Tutti indizi che lasciano pensare ad un felice esito della trattativa. Milan, le idee di mercato di Maldini e Massara per difesa e mediana >>>