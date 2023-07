Calciomercato Milan – Il PSV ci prova per De Ketelaere: i dettagli

Calciomercato Milan: ipotesi prestito al PSV per De Ketelaere

Per questo, secondo la 'rosea', al Milan si sta facendo strada un'idea: a condizioni favorevoli, anche l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto può essere presa in considerazione. Ed è in questo contesto che va inquadrato l’interessamento del PSV Eindhoven per De Ketelaere. il numero 90 piace ai biancorossi ma solo in prestito.