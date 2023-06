Calciomercato Milan – De Ketelaere in vendita: la richiesta del club

Pagato 35, può andare via per un'offerta di 28 milioni

De Ketelaere, zero gol e un assist, ha giocato ben 40 partite, di cui, però, soltanto 13 da titolare. Senza più Maldini, si era battuto per portarlo in rossonero, è in vendita. Serve, però, la proposta giusta per lasciarlo partire. Affinché non si registrino, dunque, minusvalenze in bilancio, CDK dovrà andare via come minimo per 28 milioni di euro. Via Maldini: bordata di Ancelotti al Milan >>>