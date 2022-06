Calciomercato Milan – Fari sempre puntati sul giovane De Ketelaere

Per il calciomercato estivo il Milan continua a monitorare Charles De Ketelaere del Bruges. Obiettivo per la trequarti come Nicolò Zaniolo

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' ha ricordato come Charles De Ketelaere sia un obiettivo di calciomercato del Milan per la trequarti della prossima stagione, così come Nicolò Zaniolo della Roma. Il giocatore belga, classe 2001, si è messo in luce tra campionato in patria e Champions League nell'ultima stagione (18 gol) e vorrebbe mettersi alla prova in un torneo più difficile e importante.

Il Milan, ha evidenziato la 'rosea', gli offre la possibilità di farlo nella Serie A italiana. Difendendo lo Scudetto sulla maglia della squadra campione in carica. De Ketelaere costa, però, già molto. Si parla di una valutazione di 40 milioni di euro, frutto un po' delle sue molteplici capacità tecniche, un po' dell'ampia ed agguerrita concorrenza europea per il suo cartellino.

Ma è proprio in Europa, ora, che il Milan vuole tornare grande. Il talento e l'entusiasmo di uno tra De Ketelaere e Zaniolo, dunque, farebbero proprio al caso dei rossoneri di Stefano Pioli.