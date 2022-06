Calciomercato Milan – Zaniolo, avanti senza clamore: le ultime news

Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma, è un obiettivo di calciomercato del Milan. Lavoro intenso per colmare la distanza tra le due parti

Daniele Triolo

Nicolò Zaniolo è un obiettivo di calciomercato del Milan. Questo, ormai, è un fatto noto. Così come è noto, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il fatto che i negoziati per vestirlo di rossonero procedano senza che nessuno si esponga pubblicamente sulla questione.

Le diplomazie sono al lavoro, in silenzio. Il contratto di Zaniolo con la Roma scadrà il 30 giugno 2024 e non giungono (al momento) segnali per il rinnovo. Ma una sua possibile cessione agita l'ambiente giallorosso. Non tanto la società capitolina, che vorrebbe finanziare il suo calciomercato in entrata con la cessione di Zaniolo, al Milan o ad altro club, quanto i tifosi.

Milan e Roma si incontreranno a breve per definire la permanenza di Alessandro Florenzi in rossonero a titolo definitivo e quella sarà l'occasione per parlare, ancora più nel concreto, dell'affare Zaniolo. Trattativa più difficile, questa, e, ad ogni modo, slegata dal riscatto del terzino da parte del Diavolo. Che offrirà uno spunto per parlarne, poi, però, dovrà procedere in maniera autonoma.

Si dovrà lavorare per limare l'ampia distanza di valutazione sul cartellino di Zaniolo. La Roma, per cederlo, chiede 65 milioni di euro, preferibilmente in contanti. Il Milan, per acquistarlo ne offrirebbe al massimo 40. Meglio se una parte cash (massimo 25 milioni di euro) più una contropartita tecnica. Il belga Alexis Saelemaekers non convince il tecnico giallorosso José Mourinho: forse, dunque, più il croato Ante Rebić.

La Roma valuta tanto il suo gioiello anche perché, ha ricordato la 'rosea', il 15% del ricavato della partenza di Zaniolo dovrà finire, per accordi del 2018, nelle tasche dell'Inter. Milan, cambio strategia e tutto sul top player? Le ultime news di mercato >>>