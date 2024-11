Nelle ultime ore è emerso un interessante retroscena relativo al riscatto da parte dell'Atalanta di Charles De Ketelaere dal Milan. Il belga, infatti, in questi ultimi mesi ha dimostrato di valere ampiamente non solo i migliori palcoscenici della Serie A, ma anche in Champions League. E la dimostrazione è stata la partita contro lo Young Boys in cui ha messo a segno due reti e tre assist. Un record unico nella storia di questa competizione.