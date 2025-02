Maxim De Cuyper è ormai diventato un obiettivo caldo per il Milan per il post Theo Hernandez: ecco la vera richiesta del Club Brugge

Nelle ultime ore è emerso con prepotenza un nome per il Milan in vista della prossima sessione di calciomercato estiva, ovvero sia quello di Maxim De Cuyper. Si è spesso parlato, infatti, del possibile addio di Theo Hernandez, soprattutto se non si dovesse trovare un accordo per il rinnovo di contratto. Gli ultimi mesi sono stati molto complicati per il terzino rossonero che si sta rendendo protagonista di una stagione decisamente sotto tono rispetto agli standard a cui aveva abituato nelle annate precedenti. Tra prestazioni negative e comportamenti al limite, non ci sarebbe più quella fiducia sulla permanenza che magari si aveva qualche mese fa.