Calciomercato Milan – Non solo David: ecco un altro profilo per l’attacco

Il Milan continua con la ricrca dei giusti profili per il calciomercato. I rossoneri potrebbero essere sulle tracce della punta futura. Al momento, in rosa, il Diavolo può contare sull'immortale Olivier Giroud. Dietro di lui i due acqusti estivi: Okafor e Jovic. Entrambi hanno già giocato con la maglia del Milan: il primo ha segnato due gol, il secondo ha ancora pochi minuti nelle gambe. Per questo la dirigenza del Milan potrebbe investire molto su questo ruolo. Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Jonathan David, ma non solo. Ecco le ultime novità.