Calciomercato Milan – David svela il suo futuro? Rivelazione dell’attaccante

Jonathan David , in scadenza con il Lille nel giugno 2025 , sarà uno degli svincolati di lusso nella prossima sessione di calciomercato . L'attaccante sta giocando molto bene in questa stagione e un suo rinnovo con la squadra francese sembrerebbe essere sempre più lontano. Sul giocatore canadese ci sarebbe l'interesse di molti club della Serie A. Voci continue anche sul Milan , specialmente perché in panchina c'è il suo ex allenatore Paulo Fonseca . A fare in po' di chiarezza sul futuro, ci ha pensato proprio David. Ecco le sue parole a 'The Athletic'.

Calciomercato Milan - David in corsa? Ecco la rivelazione sul futuro

Jonathan David ha svelato che gli piacerebbe giocare in futuro al Barcellona. "È sempre stata la squadra per cui ho fatto il tifo. Quando cresci tifando per una squadra, il tuo sogno è giocare per loro. Posso adattarmi a molti sistemi: ho giocato con due attaccanti, come unica punta. Ma avere quella libertà di muovermi, di essere un po' ovunque, sarebbe preferibile. In questo modo riesco a distogliere l'attenzione da me e trovare lo spazio per fare la differenza". Vedremo se David sarà uno degli obbiettivi del Milan nelle prossime sessioni di calciomercato. Parole comunque importanti, visto che sarà lo stesso David a scegliere la sua prossima squadra, visto che sarà libero a fine stagione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Rossoneri pazzi di Bouaddi. Le due carte da giocare