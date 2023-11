Marchetti: “Il Milan anticiperà del budget estivo per David?”

Marchetti su David: "Difficile a gennaio"

"Credo sia difficile arrivare a David già a gennaio, però nel mercato non si sa mai. È un prospetto decisamente interessante e ci vogliono molti soldi per prenderlo, quindi bisognerà capire che disponibilità economica avrà a gennaio. Bisognerà vedere se i dirigenti andranno dalla proprietà e chiederanno un anticipo del budget estivo. Il Milan deve prendere un attaccante, se ci sarà la possibilità di arrivare a un giocatore come David già a gennaio la proprietà darà il via libera a un investimento del genere con sei mesi d’anticipo?".