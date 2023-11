Troppi infortuni? Rafael Leao risponde sui social | News Milan

Jules Koundé, difensore del Barcellona, è intervenuto a Clique Tv e ha detto la sua sulla gestione delle partite che ogni giocatore è obbligato a disputare durante l'anno. Rafael Leao, numero 10 del Milan in via di recupero da un infortunio, non ha esitato a rispondere e fornire supporto tramite un post su Twitter. Il portoghese ha appoggiato il collega in questa battaglia riportando insieme alle sue parole quattro punti esclamativi.